«Он просто выполнял свою работу»: польские власти арестовали сотрудника Эрмитажа по запросу Киева

Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин, сотрудник Эрмитажа, может получить до 10 лет лишения свободы по обвинениям, которые поступили с Украины. Его поместили под арест на 40 дней, а защитники уже оспаривают это решение. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Российский археолог, работающий в Эрмитаже, Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря во время перелета из Нидерландов на Балканы. Его обвиняют по уголовной статье, эквивалентной статье 125 УК Польши, за которую предусмотрено наказание от года до десяти лет заключения. Бутягин отказался давать показания в прокуратуре, после чего Варшавский суд принял решение о его аресте на 40 дней. В настоящее время ожидается формальный запрос из Киева о его экстрадиции.

Российское посольство в Польше держит связь с адвокатом ученого, которая подала апелляцию на арест. Обвинения против Бутягина связаны с деятельностью, которой он занимался в Крыму, где археолог возглавлял экспедицию в Керчи. В сентябре прошлого года украинские власти выдвинули ему сомнительные обвинения заочно, однако имя в официальных документах не указывалось.

