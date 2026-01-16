Экс-командующий группировкой войск в Сирии генерал Лапин может стать депутатом Госдумы

Генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий войсками Ленинградского военного округа, может войти в избирательный список «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, близкие к руководству Татарстана и администрации президента.

Согласно полученным данным, инициатива по включению генерала в партийные списки исходит от главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, с которым Лапина связывают давние дружеские отношения. Однако пресс-служба руководителя республики официально опровергла эту информацию, заявив, что «такой вопрос не обсуждался».

Генерал-полковник Лапин, уроженец Казани, является опытным военачальником. Он командовал группировкой войск в Сирии в 2018–2019 годах, а на момент начала специальной военной операции на Украине возглавлял войска Центрального военного округа и группировку «Центр». В июле 2022 года за успешное выполнение боевых задач ему было присвоено звание Героя России.

