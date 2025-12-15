«С оружием в руках»: экс-министр спорта ДНР Михаил Мишин погиб в зоне СВО

Первый министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Мишин погиб в зоне специальной военной операции. Экс-чиновник добровольно отправился на фронт в 2022 году и погиб в боях под Красноармейском. Об этом сообщает РИА Новости.

Михаил Мишин, стоявший у истоков создания спортивного ведомства в ДНР, погиб, защищая республику на передовой. Об этом сообщил врио главы министерства спорта и туризма региона Евгений Ширшов.

Ширшов отметил, что Мишин ушел на фронт в самом начале СВО, не раздумывая. По его словам, экс-министр с честью прошел через множество суровых испытаний, показав пример мужества и стойкости для сослуживцев.

Михаил Мишин возглавлял профильное министерство в критический для Донбасса период, занимаясь развитием молодежной политики и спортивной инфраструктуры в республике. Его вклад в эту работу, как подчеркнул Ширшов, трудно переоценить. После ухода с государственной должности он предпочел лично участвовать в обороне родного края.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ формируют ударный полк из наемников и заключенных для атаки на Купянск.