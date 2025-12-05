Экс-командующий раскрыл слабое место Запада: кто на самом деле решает судьбу Украины

Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg указал на потенциальные сложности в процессе оказания поддержки Украине. По его мнению, действия могут быть заблокированы из-за принципа консенсуса, принятого как в Европейском союзе, так и в НАТО, пишет РИА Новости.

Ставридис отметил, что для остановки инициативы достаточно позиции одной страны. В качестве наиболее вероятных государств, способных выступить против, он назвал Венгрию или Бельгию.

Также бывший командующий обратил внимание на возможные трудности в действиях США по урегулированию. Он напомнил о заявлении премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который указывал, что планируемый заем для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами, в его текущем виде может стать серьезным препятствием на переговорах между американской администрацией и Россией.

