Бывшие президенты Украины Петр Порошенко* и Виктор Янукович выступили с диаметрально противоположными оценками будущего страны. Если Порошенко верит в победу без прямого участия иностранных войск, но при поддержке НАТО, то Янукович называет вступление в Альянс прямой дорогой к катастрофе. Об этом сообщает «Газета.ru».

Политическое руководство Украины демонстрирует радикально разные взгляды на выход из текущего кризиса. Экс-президент Петр Порошенко*, обращаясь к западным партнерам, заявил, что Украина способна победить без привлечения иностранных солдат. По его мнению, ключевыми условиями для этого являются единство и солидарность союзников, а также перспектива членства Киева в НАТО, без которого невозможно достичь стабильности в Европе.

В то же время его предшественник на посту президента, Виктор Янукович, придерживается совершенно иной позиции. Он заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс станет для страны катастрофой и прямым путем к гражданской войне. Янукович, находящийся в изгнании, подчеркнул, что всегда был убежденным противником этого шага.

Ранее Песков дал ответ Макрону, пригрозившему России расплатой за упорство.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга



