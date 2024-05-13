Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 24 года тюремного заключения за убийство жены

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюремного заключения по делу об убийстве жены Салтанат Нукеновой. Соответствующий приговор огласила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева в понедельник, 13 мая.

За судебным процессом с марта 2024-го года в прямом эфире из зала суда столицы республики наблюдали десятки тысяч людей из других стран. Бишимбаева признали виновным по статьям об истязании и об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему грозило наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного тюремного заключения.

Как отметила судья, получить условно-досрочное освобождение (УДО) от наказания не представляется возможным, поскольку для этого потребуется согласие родственников Нукеновой.

Отмечается, что отбывать наказание бывший чиновник будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023-го года по подозрению в избиении Нукеновой до смерти в ресторане в здании «Гастроцентра». 11 ноября был задержан еще один фигурант этого дела – брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, которого подозревали в укрывательстве преступления. Он являлся директором «Гастроцентра».

Видео, на которых экс-министр избивает супругу, появились в СМИ. Кадры также демонстрировались в суде.

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