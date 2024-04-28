В Казахстане опровергли передачу списанных истребителей Украине

Информация о том, что Казахстан продал для списания советские истребители, которые впоследствии можно передать Украине, не соответствуют действительности.

Об этом сообщило государственное предприятие «Казспецэкспорт», которое подводило торги. Там же отметили, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации были проведены в соответствии с законодательством республики юридическим лицам, имеющим лицензию. В компании добавили, что иностранные организации не были допущены к торгам.

В ноябре 2023-го года Министерство промышленности и строительства Казахстана сообщило о продаже для дальнейшей утилизации 117 советских истребителей. Речь шла о Су-24, МиГ-23 и МиГ-29, а также истребителях-бомбардировщиках МиГ-27. В ведомстве отметили, что данную технику нельзя использовать из-за износа. Стартовая цена, указанная на сайте электронных торгов, о продаже 81 единиц военной техники составляла более одного миллиарда тенге (более 214 миллионов рублей).

В «Казспецэкспорте» отметили, что все истребители будут вывозиться с территории Казахстана в виде лома цветных металлов, поэтому говорить о какой-либо передаче другой стране речи идти не может.

Ранее мы сообщали, что российская армия освободила село Новобахмутовка в ДНР.