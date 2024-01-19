Экс-министр обороны Украины заявил, что смена тактики ВСУ в конфликте станет ошибкой
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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена тактики ВСУ в конфликте с Россией станет «ошибкой исторического масштаба». Таким мнением он поделился в интервью изданию Financial Times.
По мнению Загороднюка, стратегия «активной обороны», избранная Киевом, нанесет ущерб военным усилиям государства. Он отметил, что без «наступательного компонента» она не имеет смысла.
Ранее FT сообщило, что к таким мерам Украина прибегла на фоне неудач на фронте и активизации российской армии. Издание ссылалось на неназванный западный источник. По его словам, западные «партнеры» не ожидают от Киева особых успехов в 2024 году.
«По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину — прим.) инициативы», — отметил Загороднюк.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин к одним из главных ее целей назвал демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ЛНР и ДНР, которые впоследствии стали частью РФ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Как отмечал Путин, ВСУ не испытывают никаких успехов на поле боя, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняют оперативно свои задачи.