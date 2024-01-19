Экс-министр обороны Украины заявил, что смена тактики ВСУ в конфликте станет ошибкой

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена тактики ВСУ в конфликте с Россией станет «ошибкой исторического масштаба». Таким мнением он поделился в интервью изданию Financial Times .

По мнению Загороднюка, стратегия «активной обороны», избранная Киевом, нанесет ущерб военным усилиям государства. Он отметил, что без «наступательного компонента» она не имеет смысла.

Ранее FT сообщило, что к таким мерам Украина прибегла на фоне неудач на фронте и активизации российской армии. Издание ссылалось на неназванный западный источник. По его словам, западные «партнеры» не ожидают от Киева особых успехов в 2024 году.

«По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину — прим.) инициативы», — отметил Загороднюк.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин к одним из главных ее целей назвал демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ЛНР и ДНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Как отмечал Путин, ВСУ не испытывают никаких успехов на поле боя, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняют оперативно свои задачи.