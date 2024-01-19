FT: Украина решила сменить тактику после неудачного контрнаступления

Украина после неудачного контрнаступления решила сменить тактику и перейти к «активной обороне» в 2024 году. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Он отметил, что на Западе не ожидают новых прорывов и наступления до 2025 года. Статья называется «Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024».

«Западный чиновник заявил, что стратегия «активной обороны» — удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности — позволит Украине «нарастить свои силы» в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов», — говорится в материале издания.

Судьбу Украины, отмечает автор статьи, может определить только помощь со стороны стран Запада, в частности, США, где Конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации Джо Байдена о военной помощи Киеву.

При этом, пишет FT, даже если запрос Белого дома все-таки будет согласован, то эта помощь вряд ли улучшит положение ВСУ на фронте.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, украинский «контрнаступ» начался 4 июня 2023 года. Российский лидер отмечал, что ВСУ не терпят потери на всех направлениях, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняет все задачи оперативно.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время украинского «контрнаступа» ВСУ потеряли 159 тысяч солдат, а также более 700 единиц военной техники, в том числе переданной Западом.

Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США Дональд Трамп избегает встреч с украинскими чиновниками.