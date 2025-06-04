Экс-министр транспорта Дитрих уйдет с поста главы ГТЛК: ему уже ищут замену

Бессменный руководитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих намерен покинуть свой пост уже в ноябре 2025 года. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

Отмечается, что это решение связано с подготовкой передачи компании под контроль государственной корпорации ВЭБ.РФ. Такой шаг стал частью масштабной стратегии правительства по укреплению финансово-промышленных групп и организации единого федерального лизингового холдинга.

Дитрих, которому в этом году исполнится 52 года, занимает пост главы ГТЛК с 2020 года. За время его руководства компания значительно расширила свои возможности и портфель активов — на сегодняшний день он составляет более 2,7 трлн руб., что делает ГТЛК крупнейшей лизинговой структурой в России.

Отставка Дитриха вызывает активные обсуждения в бизнес-сообществе и среди политиков. Одним из возможных кандидатов на его место, по данным некоторых источников, является заместитель председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, однако официальные источники опровергают эту информацию.

Дитрих окончил Московский государственный инженерно-физический институт и Высшую школу приватизации. Работал в Государственном комитете по управлению госимуществом, Министерстве имущественных отношений РФ, Министерстве экономического развития РФ, а также занимал руководящие должности в федеральных структурах, включая Федеральное дорожное агентство и Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

По информации источников, после ухода из ГТЛК Дитрих может вернуться в госструктуры, например, в Совет Федерации.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин освободил замдиректора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александра Хабарова от должности.