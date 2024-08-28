В Москве злоумышленник целый день притворялся сотрудником турфирмы, чтобы украсть 330 тыс руб

В столице мужчина среднего возраста целый день отыгрывал роль работника агентства по туризму, чтобы украсть из офиса компании 330 тыс. руб. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что для того, чтобы попасть в здание компании, он сделал поддельный бейдж. 55-летний москвич отработал полную смену под прикрытием. В конце для он направился с режущим предметом к тумбочке, чтобы вскрыть замок и украсть деньги. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Подмосковье, к тому моменту он уже успел потратить награбленное. Против мужчины возбудили уголовное дело о краже, сейчас он находится под арестом. Известно, что аферист уже был судим.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге перед судом предстанет злоумышленник, похитивший 1 млрд руб. из банковских ячеек.