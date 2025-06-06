Такое мнение в ходе онлайн-брифинга, организованного международным Шиллеровским институтом, высказал бывший член Сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк.

Он также отметил, что Евросоюз и НАТО хотят, чтобы военные действия длились столько, насколько удастся их продлить.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский купил для своей матери элитные апартаменты в небоскребе «Бурдж-Халифа» стоимостью $3,2 млн — сделка была заключена в ее день рождения.