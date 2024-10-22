Экс-полковник СБУ допустил ввод войск на Украину рядом стран НАТО

Если российские войска осуществят прорыв на фронте, некоторые государства—члены НАТО могут отправить свои военные силы на Украину. Такой взгляд выразил на своем YouTube-канале бывший полковник СБУ Олег Стариков.

По его мнению, в случае, если российские войска доберутся до оперативной глубины, «некоторые страны НАТО направят свои контингенты на украинскую территорию».

При этом Стариков отметил, что это не будет действиями Североатлантического альянса в целом, а «конкретные страны примут решение о вводе войск, если возникнет такая необходимость».

Кроме того, он указал на возможность того, что текущий темп отступления украинских Вооруженных сил может перерасти в массовое бегство, что в свою очередь повысит риск обрушения фронта.

Ранее МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному боестолкновению с Россией. Альянс проверяет различные логистические маршруты для переброски войск через Атлантику, создает склады с вооружением на восточном фланге и развертывает свои контингенты.