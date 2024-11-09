В зоне специальной военной операции (СВО) на Купянском направлении произошли значительные изменения. Российские войска, по информации полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олега Старикова, сумели разделить это направление пополам, что указывает на ухудшение боевой обстановки.

Об этом Стариков рассказал на своем YouTube-канале.

«На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», — отметил он.

Кроме того, добавил Стариков, ВСУ сталкиваются с тактическим кризисом на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях, что также ставит под сомнение эффективность текущих операций.

Президент России Владимир Путин в своем недавнем заявлении сообщил, что около 10 тыс. военных ВСУ оказались заблокированными в одном из очагов на Купянском направлении, добавив, что в данной зоне действуют два таких очага.

Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о продвижении российских военнослужащих в ДНР и не только. ВС России делают успехи по освобождению населенных пунктов, что значительно упрощает их дальнейшее продвижение к стратегически важным городам.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал главную ошибку ВСУ в начале специальной военной операции (СВО) РФ.