Экс-президент Украины Петр Порошенко снова поднял вопрос о недостаточной фортификации украинских войск и неизбежных последствиях этого упущения.

По его словам, украинские силы не уделили должного внимания укреплению оборонительных позиций в начале конфликта в 2022 году, в то время как российская армия активно строила свои «линии Суровикина». Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: „Ройте окопы, стройте фортификации!“ <...> Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — отметил Порошенко.

Бывший украинский лидер отметил, что во время контрнаступления ВСУ российские войска продолжали укреплять свои оборонительные позиции, что создало дополнительные трудности для украинских сил. Порошенко добавил, что его предложение самостоятельно начать строительство оборонительных линий было отклонено, из-за чего ситуация в дальнейшем усугубилась.

Экс-лидер Украины отметил, что принял решение самостоятельно приобрести 12 новых экскаваторов для укрепления обороны страны. Он призвал нынешнее правительство к активным действиям, настоятельно рекомендуя строительство фортификационных сооружений в стратегически значимых районах фронтовой линии.

В последнее время экс-президент Украины часто делает громкие заявления о конфликте на Украине. Так, например, недавно бывший президент страны призвал победителя президентских выборов США Дональда Трампа и Владимира Зеленского соблюдать пять «красных линий».