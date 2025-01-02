По его словам, данный процесс будет связан с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Стариков убежден, что Трамп будет делать все возможное для завершения конфликта.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинский конфликт закончится 30 декабря. Он утверждал, что 30 декабря станет якобы последним днем военных действий, так как в этот день «должно состояться нечто большое», однако подробности раскрывать не стал.