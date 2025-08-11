Предстоящие переговоры президентов РФ и США дадут преимущество в урегулировании конфликта на Украине российскому лидеру, Владимиру Путину.

Такое заявление в интервью телеканалу ABC News сделал экс-помощник действующего главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Именно мирный план Путина первым окажется на столе, пояснил Болтон, то есть у главы РФ будет преимущество первого хода.

По мнению эксперта, заявления президента США можно расценивать, как призыв к президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить конституцию республики, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.

Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры и Зеленский хотят сорвать встречу Путина и Трампа.