Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал о «тайном желании» Киева. По его словам, Украина мечтает заключить новые Минские соглашения. Об этом экс-помощник российского лидера написал в статье «Сумерки на хуторе» .

«Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы», – написал Сурков.

Бывший помощник Владимира Путина подчеркнул, что у киевского режима отсутствует дальнейший план действий. Именно этот фактор разочаровывает украинский народ.

Также в своей статье Сурков отметил, что Украине не помогут ни президент США Джо Байден, ни президент страны Владимир Зеленский, ни главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут об усталости «партнеров» Киева от конфликта. Как отмечает иностранная пресса, это заметно и на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем, и из-за неудавшегося украинского контрнаступления.

Кроме того, отмечается и нарастание несоответствия взглядов между офисом президента Украины и военным руководством страны. Как ранее писал Залужный в своей статье The Economist, конфликт на Украине «зашел в тупик». Он также подчеркнул, что надежды на ослабление России оказались «глупыми».