Украине необходимо спровоцировать НАТО на прямое вмешательство армий Альянса в уже длящийся почти два года конфликт с Россией, читает бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

В интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL экс-дипломат отметил, что Киеву уже не под силу самостоятельно вести боевые действия с Москвой «на истощение» с Москвой, как того хотелось был западным украинским партнерам.

«Я считаю, <...>, с точки зрения украинца, <...>, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе», — потребовал Чалый.

Он добавил, что Украина в десятки раз уступает России в территории и, соответственно не рассчитывает на перенос своих военных заводов в места, что будут вне досягаемости для российских дальнобойных крылатых ракет.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто