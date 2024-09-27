Экс-посол Хелянтеря предсказал сохранение напряженности в отношениях Москвы и Хельсинки

Москве и Хельсинки придется законно выстраивать дипломатические отношения, считает бывший посол Финляндии в России Антти Хелянтеря. Об этом сообщает газета Maaseudun Tulevaisuus.

Он убежден, что напряженность в отношениях между двумя странами продлится долго.

Говоря о перспективах взаимодействия Москвы и Хельсинки Хелянтеря отмечает, что пока сложно строить прогнозы.

По мнению дипломата, Финляндия стала другой страной, ситуация в ней отличается от той, что была несколько лет назад.

Тех отношений, которые были между РФ и Финляндией раньше, уже не будет, заключил Хелянтери.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия предложила НАТО основать штаб Северного командования сухопутных войск у границ РФ.