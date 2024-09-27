Финляндия предложила НАТО основать штаб Северного командования сухопутных войск у границ РФ

Финляндия предложила НАТО основать штаб Северного командования сухопутных войск (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в городе Миккели, об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен, передал «Интерфакс».

Миккели находится в 105 км от границы с Ленинградской областью и служит базой для командования финскими сухопутными силами.

«Учреждение штаба MCLCC в Финляндии — значительный шаг к усилению сдерживания и оборонительных позиций НАТО. Миккели стал очевидным выбором для расположения командования альянса. Соединив эти места, мы создаем максимальную синергию между нашей национальной обороной и координацией оборонительных возможностей НАТО», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что штаб НАТО будет заниматься планированием, подготовкой и координацией деятельности сухопутных сил в Северной Европе. В обычной ситуации MCLCC будет отвечать за учения в регионе, а в условиях кризиса — за руководство операциями альянса.

Штаб будет укомплектован personnel из стран-участниц и финских сил обороны. Этапный процесс планирования и реализации будет объявлен с более конкретными сроками в 2025 году, согласно информации Минобороны Финляндии.

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