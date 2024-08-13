Экс-посол Салливан: ВСУ перешли красную линию, напав на Курскую область

Украина перешла ту самую «красную линию», совершив нападение на мирных российских граждан в Курской области, заявил в беседе с телеканалом CNN бывший посол США в Москве Джон Салливан.

По его мнению, президент России Владимир Путин, чтобы выдавить ВСУ с российских земель под Курском, будет в этой связи действовать настолько решительно, насколько это возможно и необходимо.

«Возможно, что так. Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — пояснил Салливан в своем ответе на вопрос журналистов телеканала, перешли ли ВСУ черту в своих недавних действиях.

При этом дипломат добавил, что Украина продолжит оставаться для США приоритетным направлением во внешней политике.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.