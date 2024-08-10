НАК: Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в РФ

Поздно вечером в пятницу, 9 августа, на фоне угроз со стороны ВСУ, сразу в трех российских регионах, граничащих с Украиной, был введен режим КТО.

В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, данные меры связаны с тем, что киевский преступный режим предпринял, по сути, беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде приграничных российских регионов.

«Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России», — цитирует РИА Новости заявление НАК.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время спецслужбами в Белгородской, Курской и Брянской областях производится усиление защиты стратегически важных объектов, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения правопорядка и безопасности российских граждан.

Ранее сообщалось, что режим КТО введен на территории Брянской области.