Экс-посол США сообщил о желании Трампа развалить ЕС с «картой Орбана»

Новый президент США Дональд Трамп хочет развала Евросоюза, и для достижения своей цели он будет использовать венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Так считает Энтони Гарднер, бывший посол Соединенных Штатов в ЕС, его слова привело издание Politico.

Трамп стремится к тому, чтобы Евросоюз начал разваливаться, и сейчас он может предпринять усилия для этого. В частности, президент США приветствовал выход Великобритании из ЕС и говорил, что таких поступков надо как можно больше. В данной ситуации он может предпринять практические шаги для такого исхода.

«ЕС сейчас находится в очень хрупком состоянии, и эти методы, к сожалению, могут оказаться успешными», — указал Гарднер.

Он добавил, что в определенный момент Трамп может вытащить «карту Орбана», а также задействовать другие возможности, чтобы разрушить целостность ЕС.

Ранее Орбан объяснил причины того, что Трамп пока неактивно высказывается по поводу украинского конфликта. По его словам, президент не может делать таких шагов до момента своей инаугурации. Он выразил надежду, что после 20 января мир еще ощутит благотворное влияние нового главы Белого дома.