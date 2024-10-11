Экс-посол Тейлор: Путин в 2008 году заявил Бушу, что Украина не является страной

В своей статье для газеты The New York Times (NYT) он отметил, что российский лидер в беседе с американским коллегой не счел Украину страной.

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами», — процитировал Тейлор слова Путина.

Он отметил, что российский президент прошептал эту фразу на ухо американскому лидеру. Кроме того, отметил Тейлор, уже тогда Кондолиза Райс, занимавшая на тот момент должность государственного секретаря США, добилась включения в итоговое коммюнике заявления о вхождении Украины в НАТО. Однако каких-либо точных данных о том, когда это должно произойти, в нем не было.

Политик считает, что, если бы альянс направил Украину и Грузию на путь к членству в 2008 году, то конфликтов между Россией и этими странами удалось бы избежать.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил значение ударов вглубь России для конфликта на Украине.