Анатолий Антонов, недавно покинувший свой пост посла России в Вашингтоне, заявил в интервью для журнала Newsweek о том, что не видит даже малейших признаков прекращения потока вооружений из США на Украину, финансируемого налогоплательщиками.

«Не поступает никаких сигналов, которые подсказывали бы Киеву необходимость пересмотреть свою позицию и начать переговоры. Нет и намеков на прекращение бесцельного поставок оружия для Украины», — отметил Антонов.

По его мнению, так называемый проект «Украина» все больше втягивает американских политиков в «пропасть», из которой становится все труднее выбраться.

Кроме того, он подчеркнул, что в Вашингтоне продолжается рискованное обсуждение о возможности предоставления разрешения на удары по российской территории с использованием западных ракет дальнего радиуса действия.

«Игнорирование четких предупреждений президента России о том, что подобные атаки означают прямое участие НАТО в конфликте, может иметь серьезные последствия со стороны России», — добавил российский дипломат.

Ранее Путин освободил Антонова от должности посла в США.