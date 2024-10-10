Путин освободил Антонова от должности посла в США

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности посла РФ в США Анатолия Антонова. Соответствующий документ, подписанный главой государства, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

5 октября ТАСС сообщил, что Антонов завершает свою дипломатическую миссию в Вашингтоне. 6 октября самолет дипломата приземлился в Москве.

Антонову 69 лет. Он родился 15 мая 1955 в Омске. Окончил МГИМО и аспирантуру при МГИМО. Начал службу в МИД СССР в 1978 году. Работал на различных должностях в МИД СССР и РФ.

В 2004-2011 годах Антонов был директором департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах являлся заместителем министра обороны РФ. В 2016-2017 годах был заместителем министра иностранных дел РФ.

Антонова назначили послом РФ в США в 2017 году. С этого же года он являлся постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств (ОАГ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура нового посла России в США не будет зависеть от результатов выборов в Штатах и будет согласована в срок. По его словам, уровень дипотношений Москвы и Вашингтона не был понижен завершением командировки Антонова.

Как ранее отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, нового посла РФ в США логично назначить после выборов американского президента.