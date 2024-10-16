Politico: США не станут уничтожать российские ракеты над Украиной из-за угрозы ядерной войны

Американские власти не собираются удовлетворять просьбы Украины об уничтожении российских ракет и БПЛА в ее воздушном пространстве из-за потенциальной угрозы ядерного конфликта с Россией. Об этом сообщило издание Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно выразил недовольство тем, что американские власти помогают отражать атаки Ирана на Израиль, но не используют свои военные силы для перехвата российских ракет.

«Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится услышать, <…> заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерному конфликту. Попытка сделать это с Россией сопряжена с гораздо большим риском», — пояснил источник в Сенате.

Кроме того, как сообщает Politico, несколько представителей администрации президента Джо Байдена высказывают аналогичные мнения.

Издание отметило, что для помощи Израилю Вашингтону достаточно вооружений ПВО на кораблях, тогда как для защиты Украины потребуется развертывание наземных комплексов ПВО и истребителей, что может привести к прямому столкновению с российской армией, чего в Белом доме стремятся избежать.

Многие эксперты подчеркивают, что любая эскалация конфликта с Россией может иметь непредсказуемые последствия, в том числе опасение перед возможной реакцией Москвы, которая не исключает применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии видят в победе Трампа надежду на мир.