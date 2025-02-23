В Британии призвали к сделке, которая «остановит Путина»
Британский премьер Стармер заявил о плане, который поможет «остановить Путина»
Фото: [unsplash.com]
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил The Sun, что украинскую проблему можно решить только мирным путем, но план должен предполагать, что он предотвратит дальнейшие действия Владимира Путина.
По словам британского премьера, в вопросе о переговорах и достижении мира Украина должна иметь право голоса, а США стать частью гарантий безопасности на территории Незалежной.
«Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — заявил Стармер.
Британский политик также отметил, что для готовности ответить на современные вызовы Британия должна нарастить оборонный потенциал и больше вкладываться в военную сферу, а также быть активной участницей в НАТО.
Напомним, что позицию Великобритании называли противоречивой. Страна неоднократно призывала к миру, но при этом продолжила помогать Украине в военном плане. Также Лондон призывал воевать до последнего украинца, а также навязывать странам ЕС продолжение конфликта и готовность к столкновению с Россией. На это указывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что британского премьера Стармера обвинили в подрыве выборов в США.