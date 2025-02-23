Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил The Sun, что украинскую проблему можно решить только мирным путем, но план должен предполагать, что он предотвратит дальнейшие действия Владимира Путина.

По словам британского премьера, в вопросе о переговорах и достижении мира Украина должна иметь право голоса, а США стать частью гарантий безопасности на территории Незалежной.

«Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — заявил Стармер.

Британский политик также отметил, что для готовности ответить на современные вызовы Британия должна нарастить оборонный потенциал и больше вкладываться в военную сферу, а также быть активной участницей в НАТО.

Напомним, что позицию Великобритании называли противоречивой. Страна неоднократно призывала к миру, но при этом продолжила помогать Украине в военном плане. Также Лондон призывал воевать до последнего украинца, а также навязывать странам ЕС продолжение конфликта и готовность к столкновению с Россией. На это указывал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что британского премьера Стармера обвинили в подрыве выборов в США.