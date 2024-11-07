Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен планирует подготовить Евросоюз к войне с РФ. Такое заявление сделал кандидат на пост еврокомиссара по обороне бывший премьер Литвы Андрбс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.

Кубилюс заявил, что займется милитаризацией ЕС. В ближайшее время будут увеличены расходы на оборону, повышена эффективность военного производства и создан «единый оборонный рынок Евросоюз». Таким образом, у Еврокомиссии будет полный контроль над военно-промышленным комплексом стран Евросоюза.

Кроме того, Кубилюс подчеркнул необходимость инвестирования в ВСУ.

Он также отметил, что США в ближайшие годы сосредоточится на противостоянии с Китаем, поэтому ЕС необходимо добиться большей самостоятельности в своей обороне, в том числе в отношениях с НАТО.

Ранее Песков заявил, что США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро.