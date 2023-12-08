Экс-премьер министр Украины предрек проблемы Киеву без помощи США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек проблемы стране из-за того, что в США не смогли согласовать выделение помощи.

В своих соцсетях он отметил, что уже в январе на Украине начнутся проблемы с социальными выплатами, из-за чего Киеву придется сократить расходы на социальную сферу и гуманитарную помощь.

«Без помощи США в Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен (545 миллионов долларов – ред.) на социальные расходы», – написал Азаров.

Ранее Конгресс США не согласовал выделение дополнительной военной помощи Киеву и Израилю. Белый дом добивался выделения больше 100 млрд долларов. Документы не согласовал новый спикер палаты представителей Палаты представителей Кевин Маккарти, представляющий республиканскую партию.

После этого президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением, в котором объявил, что, если Вашингтон не будет поддерживать Киев, Украина проиграет России, что позволит Москве напасть на страны НАТО. Байден подчеркнул, что из-за этого США будут втянуты в конфликт.

Мы сообщали, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, комментируя слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что, если сенаторы не поддержат выделение помощи Киеву, то их семьи отправятся на войну с Россией. Рамасвами отметил, что у Белого дома не хватает сил договориться с оппозицией.