Экс-премьер Степашин: Путин размажет Зеленского психологически

Владимиру Зеленскому невыгодно встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, так как российский лидер размажет его психологически.

Такое мнение в интервью изданию «Аргументы и Факты» высказал президент Российского книжного союза, экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Так он прокомментировал требование Украины провести прямые переговоры на уровне первых лиц государства.

Запрос украинской стороны был принят к сведению.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.