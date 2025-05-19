Экс-премьер Степашин: Путин размажет Зеленского психологически
Степашин объяснил, почему Зеленскому невыгодно встречаться с Путиным
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Владимиру Зеленскому невыгодно встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, так как российский лидер размажет его психологически.
Такое мнение в интервью изданию «Аргументы и Факты» высказал президент Российского книжного союза, экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Так он прокомментировал требование Украины провести прямые переговоры на уровне первых лиц государства.
Запрос украинской стороны был принят к сведению.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.