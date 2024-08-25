Экс-премьер Степашин: Россия выйдет из СВО совершенно другой страной

Российское государство стоит на пороге очень серьезных перемен, которые произойдут после окончания спецоперации на Украине (СВО). Такой прогноз в разговоре с ТАСС дал бывший премьер РФ Сергей Степашин.

Со слов политика, Россия выйдет из СВО совершенно новой страной с обновленным мироощущением.

«Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле», — сказал Степашин.

При этом, как подчеркнул Степашин, речь не идет о том, что Россия поменяет свое название или что-то в этом роде. Но у россиян в большинстве своем — изменится самоопределение и появится ощущение того, что «мы все-таки можем».

Степашин также согласился с недавними тезисами президента Владимира Путина, что элитами в России сейчас являются молодежь и люди, служащие своей стране.

«Я готов с ним согласиться, когда он сказал, что элита — это те, кто сегодня воюют. Они еще не являются элитой. Это просто гордость моей страны. Ребята, которые все взяли на себя. Те, кто им помогает, те же волонтеры, та же молодежь», — резьмировал экс-премьер.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.