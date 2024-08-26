Экс-премьер Степашин спрогнозировал переговоры между РФ и США по украинскому конфликту

Соединенные Штаты и Россия в определенный момент начнут вести между собой переговоры по Украине. Так считает бывший премьер-министр Сергей Степашин, его точку зрения привел ТАСС.

Степашин заявил, что не видит в Евросоюзе того человека, который мог бы вести диалог с Россией по поводу прекращения украинского конфликта. Среди современных европейских лидеров нет ни одного нормального переговорщика. Все они существенно уступают тем политикам, которые занимали руководящие посты ранее.

«В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Поэтому - только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — указал он.

Америка заинтересована в дипломатии, поскольку уже достигла своих целей. Она раскрутила свою оборонную промышленность, дальнейшая же поддержка Украины чревата увеличением долга страны, что может обрушить доллар. По мнению бывшего премьера, диалог между Россией и США может начаться после выборов главы Белого дома.

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