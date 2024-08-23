На Ямайке найден документ, который может перечеркнуть шансы Камалы Харрис на участие в президентской гонке, сообщило РИАМО.

На Ямайке обнаружено свидетельство о рождении Камалы Харрис, которое может перечеркнуть президентскую карьеру политика.

Согласно законодательству США, возглавить страну может только тот, кто родился на территории Соединенных Штатов Америки или имеет родителей с американским гражданством.

Тем не менее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский утверждает, что обнародованные данные не помешают Харрис баллотироваться на пост президента. Он привел в пример Барака Обаму, который является выходцем из Кении.

Кроме того, Камалу Харрис и по сей день чтят на Ямайке, что положительно сказывается на ее репутации.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обнародует результаты медицинского обследования, которые докажут его высокие умственные способности.