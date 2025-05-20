По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, за шесть лет, в течение которых Владимир Зеленский находится у власти, из Незалежной можно было бы сделать процветающее государство, тем не менее сегодня это страна с разрушенной экономикой и разрушенными судьбами ее граждан. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что первый и главный итог — это война, которая с его приходом идет уже более трех лет, сотни тысяч погибших, разрушенная экономика.

По мнению украинского политика, главарь киевского режима пришел к власти с лозунгами о мире, о том, что люди не станут плакать, а будут радоваться жизни, в результате в стране — большая трагедия.

Ранее сообщалось, что в США назвали катастрофические последствия для Украины в случае отклонения курса Зеленского.