По словам бывшего главы правительства Украины Николая Азарова, прошедшую вчера в Стамбуле встречу российской и украинской делегаций сложно назвать переговорами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что, скорее всего, это был всего лишь обмен документами, которые стороны привезли с собой, вручили друг другу и взяли время на изучение.

По мнению бывшего главы правительства Незалежной, к устойчивому миру ситуацию приблизят только возможности и силы Российской армии, ее экономики.

Ранее политолог Дудчак оценил результаты очередных переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.