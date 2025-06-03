Экс-премьер Украины Азаров оценил встречу делегаций России и Украины
Экс-премьер Украины Азаров: встреча в Стамбуле была обменом документов
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По словам бывшего главы правительства Украины Николая Азарова, прошедшую вчера в Стамбуле встречу российской и украинской делегаций сложно назвать переговорами. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что, скорее всего, это был всего лишь обмен документами, которые стороны привезли с собой, вручили друг другу и взяли время на изучение.
По мнению бывшего главы правительства Незалежной, к устойчивому миру ситуацию приблизят только возможности и силы Российской армии, ее экономики.
Ранее политолог Дудчак оценил результаты очередных переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.