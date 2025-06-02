По словам политолога Александра Дудчака, переговоры с украинской делегацией в Стамбуле, длившиеся сегодня примерно час, были слишком долгими. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что украинские власти сделали все возможное, чтобы сделать сегодняшние переговоры невозможными, и любое время и усилия, затраченные Россией на представителей Незалежной, — это уже слишком много.

По мнению эксперта, с этим сбродом бомжей, приехавшим в камуфляжах, вести переговоры смысла не было, особенно на фоне организованных ими терактов на днях.

Он добавил, что СВО должна закончиться ликвидацией киевского режима и ни у кого в мире не может быть сомнений, что это зло, которое должно быть уничтожено.

Ранее политолог Светов объяснил, как последние атаки Киева на Россию повлияют на будущие переговоры.