Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Кравчук был готов отдать Крым России еще в 1991 году

По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, решение о передаче Крыма Незалежной во времена Советского Союза было сомнительным, бывший украинский президент Леонид Кравчук в 90-е прошлого века был готов передать полуостров России. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что между УССР и РСФСР имелись административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Незалежной, а Крым был автономной республикой. Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР.

По мнению экс-премьера Украины, в договоре 1997 года, расставившем точки над i, был не урегулирован единственный вопрос — морская граница в Керченском проливе.

Ранее депутат Рады Тарасенко призвал Украину отказаться от утерянных территорий.