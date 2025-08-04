Западные государства превратили Украину в свою колонию, которая не имеет никаких прав. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко, ее слова привела газета Times.

Политик возмутилась тем, что теперь в состав специальной группы, которая рассматривает кандидатов на назначение на важные должности на Украине, стали входить западные эксперты. Она заявила, что Запад угрозой отказать в кредитах ввел свой контроль как над госструктурами в Киеве, так и над банками, государственными монополиями.

«Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте», — указала Тимошенко.

Экс-премьер добавила, что подобное могло случиться с Либерией либо Афганистаном, но не с Украиной, которая стала бесправной колонией и теперь расплачивается собственным суверенитетом.

Ранее сообщалось, что Тимошенко была объявлена в розыск в России. Сведения об этом появились в базе данных Министерства внутренних дел РФ. Сейчас она выступает в качестве депутата Верховной Рады, и находится в оппозиции своему правительству.