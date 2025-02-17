Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, не смог сдержать слез во время своего выступления на церемонии закрытия мероприятия. Запись этого момента доступна на YouTube-канале газеты The Express Tribune.

Он подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как мероприятие, объединяющее страны по обе стороны Атлантического океана. Однако после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса он выразил беспокойство по поводу того, что ценностные ориентиры государств стали менее схожими.

Хойсген выразил признательность всем присутствующим и, завершая свою речь, не смог сдержать слез.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой критикой европейской политики в отношении свободы слова на Мюнхенской конференции по безопасности. Особое внимание он уделил действиям руководства Евросоюза, которое, по его словам, готово блокировать социальные сети при возникновении гражданских волнений под предлогом борьбы с неугодным контентом.

По мнению вице-президента США, западные демократии должны учитывать позицию своих граждан, а не относиться к ним как к «обученным животным» или взаимозаменяемым элементам глобальной экономики. Вэнс подчеркнул, что подавление общественного мнения и ограничение участия граждан в политическом процессе не защищают демократию, а разрушают ее основы.