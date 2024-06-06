Экс-пресс-секретаря Белого дома Псаки вызвали для дачи показаний в Конгресс США

Конгресс США вызвал бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки для дачи показаний в рамках расследования дела о выводе американских войск с территории Афганистана в 2021-м году. Об этом заявили в комитете по иностранным делам палаты представителей, пишут РИА Новости.

В заявлении отмечается, что письмо адвокату Псаки отправил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости показаний Псаки на добровольной основе.

Представители Псаки или она сама должна назначить интервью с членами американского Конгресса не позднее 12 июня 2024-го года. По словам Маккола, экс-пресс-секретарь Белого дома так и не дала «адекватный ответ» на предыдущий запрос от 21 мая и не явилась для дачи показаний под запись.

Маккол также отметил, что таким образом представители Псаки и она проявили неуважение к членам американского Конгресса.

«Надеюсь, что Псаки выберет явиться добровольно, иначе мне придется провести принудительный процесс», — сказал Маккол.

Псаки была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома в январе 2021-го года. Ее кандидатуру одобрил президент США Джозеф Байден. На этой должности она проработала до мая 2022-го года. После этого Псаки заменила Карин Жан-Пьер.

Вывод войск из Афганистана начался в конце 2020-го года. Окончательно американские военные покинули территорию страны 31 августа 2021-го года. В Афганистане ВС США базировались с 2001-го года. Туда они вошли после терактов, которые были совершены 11 сентября членами террористической организации «Аль-Каида»*.

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