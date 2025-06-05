Экс-президент Байден прокомментировал расследование Трампа

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп инициировал расследование в отношении бывшего президента США Джо Байдена, что не осталось без внимания последнего. Трамп усомнился в самостоятельности Байдена при подписании документов, подозревая его помощников в использовании президентской автоподписи. В ответ на это, Байден назвал обвинения абсурдными, о чем сообщил портал Axios.

Он подчеркнул, что все решения в период его президентства принимались им лично, включая помилования, указы, законодательные инициативы и прокламации. Любые заявления о том, что это не так, он отвергает как нелепые и неправдивые.

Байден расценил начатое расследование как «не более чем попытку отвлечь внимание» от продвигаемого Трампом проекта бюджета.

В частности, этот законопроект предусматривает сокращение финансирования программы Medicaid, предназначенной для оказания медицинской помощи малоимущим. Байден заявил, что настоящая цель этой инициативы — «оплатить налоговые преференции для богатейших граждан и крупнейших корпораций».

Президент США отдал распоряжение о начале расследования, касающегося состояния здоровья Джо Байдена, 4 июня. По мнению Дональда Трампа, окружение бывшего президента могло неправомерно использовать авторучку для подписи важных документов вместо самого Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп репостнул теорию заговора о том, что Байдена казнили в 2020 году.