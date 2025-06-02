Трамп распространил теорию о том, что Байдена казнили в 2020 году

Действующий глава американского государства Дональд Трамп репостнул конспирологическую теорию о том, что его предшественник Джо Байден умер в 2020 году и с тех пор его роль исполняет клон.

Необычное заявление, по некоторым данным, было обнародовано на странице президента в социальной сети Truth Social.

В публикации пользователя под ником llijh, которой поделился Трамп, утверждалось об отсутствии настоящего Джо Байдена, якобы казненного в 2020 году. Вместо него, по мнению автора, общественность видит лишь клонов, двойников и бездушных роботов. Автор поста уверен, что демократы не видят подмены.

Президент США не стал комментировать репост, оставив подписчикам пространство для дискуссий. Ответная реакция не заставила себя долго ждать, мнения разделились.

Под публикацией появились комментарии, утверждающие, что подмена Байдена была заметна еще во время предвыборной кампании. Некоторые пользователи указывают на различие в цвете глаз как на доказательство теории заговора, отмечая, что «Байдена играл актер».

Ранее сообщалось, что в конгрессе США выяснили, сколько человек пользовались автоподписью Байдена.