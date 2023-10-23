Экс-президент Боливии Моралес потребовал объявить Израиль государством-террористом

Правительство Боливии обязано как можно скорее объявить Израиль террористическим государством, а после сразу же разорвать с Тель-Авивом все отношения. С таким призывом к нынешним властям латиноамериканской страны обратился глава левой партии «Движение к социализму» и бывший боливийский президент Эво Моралес.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек мирного населения. среди которых было множество детей.

«Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством», — написал Моралес в соцсети X (бывшая Twitter).

В продолжение темы Моралес призвал власти Боливии «четко и решительно» осудить геноцид палестинских мирных граждан.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».