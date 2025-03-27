Экс-президент Франции поделился тактикой общения с Путиным

Бывший глава Франции (2012–2017) Франсуа Олланд поделился мнением, что достижение соглашений с российским лидером Владимиром Путиным вполне реально. Об этом он заявил в беседе с изданием Die Zeit.

Он полагает, что характерная черта Путина — это склонность к долгим разговорам. Олланд подчеркнул, что важно дать Путину возможность высказаться, но в определенный момент необходимо прервать его и четко обозначить свое несогласие с его точкой зрения. По его словам, тон президента России может варьироваться от дружелюбного до достаточно резкого.

Бывший президент Франции упомянул, что во время переговоров по Минским соглашениям Путин преподнес ему письмо, написанное Наполеоном. Олланд отметил, что этот подарок может быть истолкован двояко для француза: как проявление восхищения Наполеоном, так и как напоминание о его отступлении из Москвы в 1812 году.

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