Макрон проинформирует Трампа о том, что Европа может сделать для Киева

В четверг, 27 марта, в Париже состоится саммит, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение там «миротворцев».

После встречи европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить своему американскому коллеге Дональду Трампу и проинформировать его о результатах встречи, в частности, о том, какую помощь Европа готова оказать Киеву. Об этом со ссылкой на источник в канцелярии Макрона сообщает агентство Bloomberg.

Также французский лидер намерен просить главу Белого дома о том, чтобы он заставил Россию взять на себя «обязательства, поддающиеся проверке».

Ранее Макрон заявил о готовности армий Запада дать ответ при нападении на Украине.