Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о снижении влияния западных стран в республике. Такое заявление она сделала в интервью Foregin Policy.

По ее словам, Запад постепенно теряет Грузию, уступая позиции России. При этом, отметила она, США и Европа не предпринимают достаточных усилий для сохранения своего присутствия в стране.

«Уж кто-кто, а русские знают, что Тбилиси и Грузия являются ключом к Кавказу. Америка и Европа отдают Грузию русским, ничего не предпринимая», — сказала Зурабишвили.

Экс-глава республики также обратила внимание на масштабные инвестиции США в грузинскую экономику на протяжении последних 30 лет. По ее словам, эти вложения преследовали не только цель улучшения отношений с грузинским народом, но и служили инструментом укрепления геополитических позиций Запада в этом важном регионе.

Политическая ситуация в Грузии осложняется внутренними разногласиями. Общественное объединение «Левый альянс» накануне потребовало исключить из Конституции положение об обязательном курсе на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Руководитель объединения Сосо Шатберашвили назвал недопустимым требование Брюсселя отменить принятый закон о прозрачности иностранного финансирования. Все это свидетельствует о растущих разногласиях между грузинскими политическими силами и европейскими институтами.

Ранее стало известно, что Грузия намерена потребовать ответа от Украины за ввоз взрывчатки.