Экс-президента Эквадора, давшего убежище Ассанжу, не пустили на его выступление

Экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа отказали в доступе на выступление Джулиана Ассанжа перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), сообщило РИА Новости.

Отмечается, что бывший эквадорский лидер прибыл на выступление Ассанжа без предварительного оформления пропуска. Его секретарь попыталась оформить пропуск на месте.

В пресс-службе ПАСЕ сообщили, что организация не может нарушить официальную процедуру пропуска. Также там отметили, что все места в зале заняты.

Некоторые журналисты, узнав о визите Корреа, предложили ему отдать свои места и бейджи Корреа, однако представители ПАСЕ оказались непреклонны, объяснив такой вариант для экс-президента неправильным. Пресс-служба сослалась на соображения безопасности.

Корреа в 2012 году предоставил политическое убежище австралийскому интернет-предпринимателю и хакеру Джулиану Ассанжу в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж является основателем портала WikiLeaks, который публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или полученную при утечке подобного рода информации. После того как в интернете появилась сверхсекретная информация разных стран, Ассанж подвергся политическим преследованиям. Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже США за публикацию конфиденциальных документов, полученных от информатора, включая военные и дипломатические отчеты.

Он также обвиняется в соучастии в краже правительственной информации. Кроме того, в Швеции Ассанжа ранее обвиняли в сексуальных преступлениях, однако эти обвинения были сняты. Как утверждал сам Ассанж, его действия были направлены на разоблачение неправомерных действий правительств и защиты свободы слова.

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