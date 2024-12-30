Экс-президента Грузии Зурабишвили лишили государственной охраны на нарушение конституции страны
Нарушение грузинской конституции лишило экс-президента страны госохраны
Согласно подписанных избранным грузинским лидером Михаилом Кавелашвили изменений в закон о госохране, бывший президент страны Саломе Зурабишвили лишена государственной охраны по причине нарушений Конституции Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Согласно новым поправкам в указанный закон, при подтверждении Конституционным судом Грузии нарушений в ходе исполнения своих обязанностей персональная охрана не предусмотрена.
Напомним, что в 2023 году нарушением конституции были признаны несогласованные с правительством визиты экс-лидера страны за рубеж.
Ранее новый президент Грузии назвал вступление в Евросоюз историческим выбором народа страны.